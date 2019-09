Das chinesische Elektroauto-Startup Aiways hat vom TÜV Rheinland das Zertifikat für die EU-weite Typgenehmigung seines Modells U5 erhalten. Aiways will das E-SUV ab April 2020 auch in Europa zu einem Preis von rund 35.000 Euro anbieten. Für die Typgenehmigung prüfte TÜV Rheinland das Modell gemäß den Vorgaben der gültigen Europäischen Rahmenrichtlinie für Gesamtfahrzeuge (Whole Vehicle Type Approval, ...

