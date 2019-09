Für die nächsten Wochen hat Google die Einführung einiger Produktivitäts-Updates für seinen Chrome-Browser angekündigt. Darunter finden sich eine neue Tab-Verwaltung und noch schnellere Featured Snippets. Die wesentliche Neuerung betrifft die mobile Version des Chrome-Browsers. Hier führt Google eine neue Tab-Verwaltung ein. Das hat das Unternehmen in einem aktuellen Blogbeitrag angekündigt. Statt der bisherigen Darstellung der geöffneten Tabs als Stapel, werden künftig alle offenen Tabs in einer Übersicht neben- und untereinander angezeigt. So können Nutzer, ähnlich wie im mobilen Firefox, auch ...

