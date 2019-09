Vor etwas mehr als einem Jahr ermöglichte der Oberste Gerichtshof der USA den einzelnen US-Staaten, Sportwetten zu legalisieren. Jetzt gibt es einen richtigen Ansturm von Unternehmen, die versuchen, sich auf dem Markt zu positionieren. Casinounternehmen bauen Partnerschaften auf, um so viele US-Staaten wie möglich mit Standorten und Apps zu versorgen, um so viele Kunden wie möglich zu erreichen. Klar: Wer am Ende die meisten erreichen kann, gewinnt. Es geht um Milliarden. Werfen wir mal einen Blick ...

Den vollständigen Artikel lesen ...