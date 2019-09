Die Aktien von Roku (WKN: A2DW4X) und Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) sind in diesem Jahr wohl beide als echte Hot Stocks einzuordnen. Beide Papiere haben sich inzwischen deutlich mehr als verdoppelt, wobei die Lebensspanne von Beyond Meat seit dem IPO erst wenige Monate beträgt. Insgesamt zwei durchaus brisante Performances, selbst für derartige Durchstarter. Doch welche Aktie ist wohl eher eine gehypte Eintagsfliege? Und welche könnte auch in den kommenden Jahren die Erfolgsgeschichten an der Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...