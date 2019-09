* Rezessionen haben jetzt das Potenzial, schwere Krisen auszulösen* In diesen Zeiten müssen Sie Ihr Vermögen ganz besonders schützen* Die Gold-Korrektur ist fast vorbei* Verdienen Sie Geld mit Goldminen-Aktien* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Der Fiskus und das Online-Glücksspiel

Liebe Leser,



am Mittwoch, den 18. September 2019 hat die US-Zentralbank die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Das war die zweite Zinssenkung innerhalb weniger Wochen. Damit gleicht das Verhalten der Fed haargenau ihrer Vorgehensweise in den letzten beiden Zyklen, das heißt in den Jahren 2001 und 2007. Warum das keine gute Nachricht ist, lesen Sie in der am Montagabend, den 23. September erscheinenden Monatsausgabe meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren.



Die US-Zinsstrukturkurve ist schon seit Monaten invers, das heißt die kurzfristigen Zinsen sind höher als die langfristigen. Daran hat auch der jüngste Zinsschritt nichts geändert. In der Vergangenheit folgte auf eine inverse Zinsstruktur stets eine Rezession. Allerdings dauerte es manchmal mehrere Quartale, bis es so weit war.

