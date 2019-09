SINDELFINGEN (dpa-AFX) - Baden-Württembergs Grüne fordern, in den Städten die Fahrzeugzahl bis 2030 zu halbieren. Landesweit soll sie im Vergleich zu heute um ein Drittel sinken. Das geht aus einem Papier zum Klimaschutz hervor, das ein Landesparteitag am Sonntag in Sindelfingen beschlossen hat. Zudem wollen die Grünen schnellstmöglich ein klimaneutrales Baden-Württemberg, wegen eines Streits um die konkrete Jahreszahl haben sie auf die Nennung aber verzichtet. Maßgeblich sollen nun die Pariser Klimaschutzziele sein. 2015 hatte die Weltgemeinschaft vereinbart, die globale Erwärmung möglichst bei 1,5 Grad zu stoppen, um katastrophale Folgen abzuwenden./bg/DP/he

