J.B. Hunt Transport Services - erfolgt jetzt der Befreiungsschlag aus der Bullenflagge?

Symbol:ISIN:Das Transportunternehmen JB Hunt Transportation Services Inc. wurde 1961 im US-Bundesstaat Arkansas gegründet und gehört in den USA zu den führenden Transport-Dienstleistern. Der Transport erfolgt direkt und auf dem schnellsten Weg wobei das Unternehmen entweder die eigene LKW-Flotte mit Fahrern einsetzt oder auf die Leistungen von Vertragspartnern zurückgreift. JB Hunt kooperiert mit den meisten amerikanischen Eisenbahngesellschaften, um Lastwagenladungen, verpackt in Containern und Waggons, schnellstmöglich ans Ziel zu befördern. Die Aktie hat von ihrem Allzeithoch 2018 um 35 Prozent korrigiert. Nun startete die Erholungsbewegung.Der Transportsektor zeigte in letzter Zeit Stärke. Die J.B. Hunt Aktie befindet sich über den exponentiell gleitenden Durchschnitten der Perioden 20 und 50 im Aufwärtstrend. Es hat sich eine Bullenflagge ausgebildet. Wenn die Aktie noch 1-2 Tage bis in den Bereich des EMA 20 korrigieren würde, und dann der Breakout erfolgt, bekämen wir ein Setup mit einem guten CRV.Den Long-Einstieg könnte man bei einem Breakout aus der Bullenflagge vornehmen. Hier sollte auf Intraday Setups geachtet werden. Der Stopp geht bei aggressiveren Tradern unter die Breakoutkerze. Defensivere Trader könnten den Stopp unter die letzten Kerzen im Bereich des EMA 20 setzen.Meine Meinung zu J.B. Hunt ist BULLISCH