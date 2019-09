Beide Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach mit über 30 Prozent Zuwachs in 6 Monaten. Puma könnte jetzt zum Sprung ansetzen.

Symbol:ISIN: DE0006969603Puma war sportlich unterwegs und hat ein Plus von über 30 Prozent aufs Börsenparkett gezaubert. Nach dem Allzeithoch konsolidierte die Aktie mit einer sauberen Bullenflagge und ist jetzt aus der Dreiecksformation mit der Unterstützungs-/Widerstandslinie bei 67,50 EUR ausgebrochen.Der zweitgrößte Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach liegt in seiner Halbjahresentwicklung gleichauf mit dem örtlichen Marktbegleiter adidas. Die Chartkonstellation ist grundsätzlich bullisch einzuschätzen.Da der Abstand zum 50er-EMA momentan schon recht weit ist, wäre aus heutiger Sicht ein kleiner Rücksetzter zum 20er-EMA mit anschließendem Schuss nach oben ideal für einen Swingtrade. Das Einsstiegssignal bei 69,50 EUR und ein Stopp Loss bei 68,50 wären zu erwägen. Die Verkündung der Quartalszahlen am 24. Oktober stellen hierfür kein Hindernis dar.Aussicht: BULLISCHLink zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/puma-pum-gleichauf-mit-adidas-ads/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in PUM. "