Youtube hatte Änderungen im Verifizierungsprogramm für seine Creator angekündigt, was etliche Kanäle ihre Bestätigungshaken gekostet hätte. Nach massiven Protesten aus der Community rudert die Plattform nun zurück. Das ging schnell. Nur einen Tag nach der offiziellen Ankündigung Youtubes, Änderungen im Verifizierungsprogramm durchzuführen, erfolgt ein teilweises Rollback. So will Youtube die Ankündigung, auch schon bestätigten Kanälen den Verifikationshaken wieder zu entziehen, nach dem Aufruhr aus der Community nicht umsetzen. Verifizierung soll schwieriger werden Dabei ist Youtubes Marschrichtung ...

