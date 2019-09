Die Europäische Zentralbank EZB hat am 12. September 2019 sehr weitreichende Beschlüsse über den zukünftigen Pfad der Zinsen beschlossen. Die im Vorfeld der Sitzung breit gestreuten Erwartungen wurden durch unterschiedliche Kommentare aus Notenbankkreisen, insbesondere zur Wiederaufnahme des Wertpapierkaufprogramms, mit Spannung erwartet. Die Notenbank hat in ihrer zweitletzten Sitzung unter Präsident Draghi vor Übergabe an Frau Lagarde im kommenden November in fast schon gewohnter Vorgehensweise ... (Gerhard Rosenbauer)

Den vollständigen Artikel lesen ...