Palma (pts012/30.01.2020/09:45) - "Wir freuen uns sehr, Euch mitzuteilen, dass unsere beliebte Dropshipping-Podcast-Reihe auch 2020 weitergeführt wird", so Fabian Siegler, Sachverständiger für Dropshipping. Auch im neuen Jahr gibt es jeden Sonntag um 11 Uhr eine neue Folge, die ab dem Erscheinungszeitpunkt dauerhaft abrufbar ist und somit von den Hörern flexibel angehört werden kann. Die Themen des Podcasts drehen sich um alle wichtigen Bestandteile rund um das Thema EU-Dropshipping (auf Deutsch: Streckenversand) und den Online-Handel im Allgemeinen. Wöchentlich gibt es demnach neue Folgen auf iTunes, Spotify und Upspeak. Alle Podcast-Portale im Überblick finden interessierte Hörer unter: https://dropshipping.university/podcast Die Podcast-Betreiber Fabian Siegler und Jasmin Hoffmann verantworten zusammen das Unternehmen Expertiserocks mit Sitz in Palma de Mallorca, Spanien. Die schlüsselfertigen Webshops können Interessierte ebenso übernehmen wie individuelle Workshops zu buchen oder das hauseigene Dropshipping-Magazin zu lesen. Sie bieten sowohl schlüsselfertige Webshops für zukünftige Shopbetreiber als auch Dropshipping Beratung und hilfreiche E-Tools zur Umsetzung an. Speaker des Podcasts ist Siegler. Sein Know-how, seine Expertise und wichtige Branchentipps gibt er hier seit 2019 weiter. "Der Podcast war von Beginn an ein großer Erfolg", so Siegler. "Wir freuen uns sehr über das positive Feedback und die hohe Nachfrage. Viele Hörer kommen über iTunes und Spotify, aber auch Deezer, Player FM und CastBox werden gut angenommen." Die erste Folge 2020 nach der Winterpause behandelte das Thema "Visionen kreieren und aufbauen", die zweite Folge am 2.2.2020 präsentiert dann das Elite-Dropshipping-Gewinnspiel zum "Dropshipping Tycoon". Hörer haben hier die Möglichkeit, einen fertigen Dropshipping Store im Wert von über 20.000 Euro zu gewinnen. Vorher müssen allerdings 15 Fragen rund um das Thema Dropshipping richtig beantwortet werden. Alle Informationen zum Gewinnspiel und den Teilnahmebedingungen gibt es in der Podcast-Folge am 2.2.2020. Ab dem 6.2.2020 sind die Informationen dann auch als Video über YouTube erhältlich. Dropshipping-Interessierte, Einsteiger und Fortgeschrittene finden den Link zum Podcast unter https://dropshipping.university/podcast sowie alle weiterführenden Informationen. (Ende) Aussender: Expertiserocks SL Ansprechpartner: Jasmin Hoffmann Tel.: +49 305 200 489 28 E-Mail: info@expertise.rocks Website: dropshipping.university/podcast Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200130012

