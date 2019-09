Die Gaming-Industrie hat in den vergangenen Jahren Hollywood und die Musikindustrie überholt. Mehr als 100 Mrd. USD Umsätze sind eine ernstzunehmende Größe und die Tendenz steigt weiter. Im Bereich Esports werden für das Jahr 2019 über 495 Mio. aktive Teilnehmer erwartet und über 1,1 Mrd. USD an Einnahmen prognostiziert. Etablierte Entertainment Unternehmen wie der Streamingdienst Netflix und der traditionelle Anbieter von Konsolen und Spielen Nintendo erhalten Wettbewerb und müssen sich der neuen Entwicklung stellen. Seit der vergangenen Woche ist die Aktie des kanadischen Unternehmens Enthusiast Gaming Holdings Inc. (FWB: 2AV, TSXV: EGLX) in Frankfurt notiert und bietet mit mehr als 200 Mio. Nutzern pro Monat auf den Gaming Plattformen eine interessante Möglichkeit an der positiven Entwicklung der Esport Community als Investor teilzunehmen.

