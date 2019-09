Aufgrund eines Feiertages blieb die Börse in Tokio geschlossen. Der wichtigste Index für Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,4 Prozent.

Die Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenauftakt schwächer tendiert. Wegen eines Feiertages blieb die Tokioter Börse am Montag geschlossen. Die Börse in Shanghai lag im Verlauf 1,2 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...