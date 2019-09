=== 09:00 DE/CDU/CSU-Fraktion, Kongress "Modernisierung der Unternehmensbesteuerung in Deutschland", Berlin *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,2 zuvor: 53,4 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,2 zuvor: 51,1 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,2 zuvor: 54,8 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 44,0 zuvor: 43,5 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,3 zuvor: 53,5 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,2 zuvor: 47,0 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 52,0 zuvor: 51,9 *** 10:00 DE/Bundesbank und Bafin, PG zum Ergebnis des LSI- Stresstests sowie der Umfrage zur Ertragslage und Widerstandsfähigkeit deutscher Kreditinstitute im Niedrigzinsumfeld, Frankfurt *** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), PK zur Batteriestrategie, Salzgitter 10:00 DE/FDP-Fraktionschef Lindner und -Geschäftsführer Buschmann, Halbzeitbilanz der Legislatur, Berlin 10:30 EU/EZB, Konferenz zum Thema: "Inflation in a changing economic environment" (bis 24.9.), 19:00 Rede von EZB-Direktor Lane, Frankfurt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 DE/Konjunkturprognose des BdB - Bundesverband deutscher Banken 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht September 12:30 DE/Umweltverbände, PK zu "Nach dem Versagen des Klimakabinetts: 10 Wochen Frist für wirksamen Klimaschutz", Berlin 14:10 DE/Bundeaußenminister Maas, PK mit Brexit- Chefunterhändler Barnier, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August 14:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede bei der Konferenz "Mega-Ökosystem Smart Living - Standortperspektiven für Deutschland", Berlin *** 15:00 EU/EZB-Präsident Draghi, Eröffnungsrede bei der Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments; 17:00 Anhörung von Draghi in seiner Funktion als ESRB-Chef, Brüssel *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 50,7 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 50,3 15:50 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) bei der U.S. Treasury Market Conference, New York 19:00 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2019 stimmberechtigt im FOMC) bei der Effingham County Chamber of Commerce 20:30 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Salem Area Chamber of Commerce *** - GB/Supreme Court, möglicherweise Urteil über Zwangspause des Parlaments, London - US/UN-Sondergipfel zum Klimaschutz, u.a. Teilnahme von Bundeskanzlerin Merkel, New York - US/Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, Abschluss Reise nach Washington (seit 22.9.) - US/Treffen von Großbritanniens Premier Johnson mit EU-Ratspräsident Tusk am Rande der UN-Vollversammlung, New York XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - HK/Budweiser Brewing Co APAC Ltd, Bekanntgabe Ausgabepreis (Preisspanne 27 bis 30 HK-Dollar/Aktie) - Börsenfeiertag Japan - Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: DAX + NEUAUFNAHME - MTU Aero Engines + HERAUSNAHME - Thyssenkrupp MDAX + NEUAUFNAHME - Thyssenkrupp - Rational - Compugroup Medical + HERAUSNAHME - MTU Aero Engines - Norma Group - Deutsche Euroshop SDAX + NEUAUFNAHME - Norma Group - Deutsche Euroshop - Dermapharm + HERAUSNAHME - Rational - Aumann - Compugroup Medical EURO-STOXX-50 + NEUAUFNAHME - Deutsche Börse (Deutschland) + HERAUSNAHME - Unibail-Rodamco-Westfield (Frankreich) STOXX-50 + NEUAUFNAHME - Iberdrola (Spanien) - Enel (Italien) - Relx (Großbritannien) + HERAUSNAHME - Telefonica (Spanien) - Glencore (Großbritannien) - BBVA (Spanien) STOXX-600 + NEUAUFNAHME - Altice (Niederlande) - CTS Eventim (Deutschland) - Elia System Operator (Belgien) - Aedifica (Belgien) - Nexi (Italien) - Allreal Holding (Schweiz) - Alstria Office (Deutschland) - Immofinanz (Österreich) + HERAUSNAHME - Axel Springer (Deutschland) - Boskalis Westminster (Niederlande) - BIC (Frankreich) - Viscofan (Spanien) - BCO Commercial(Portugal) - Jykse Bank (Dänemark) - DKSH Holding (Schweiz) - Rockwool (Dänemark) ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines

gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2019 00:09 ET (04:09 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.