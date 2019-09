Hongkong (ots/PRNewswire) - Link REIT (https://linkreit.com/en/home/) (Hongkong-Börsencode 823) und Allinfra (https://allinfra.com/) gaben heute eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei der Nutzung der Blockchain-Technologie zur Tokenisierung von Assets bekannt. Sie beginnen diese Zusammenarbeit mit einem Pilot-Solarprojekt. Diese Partnerschaft stellt die Zusammenarbeit zweier Parteien dar, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Blockchain-Technologie zur Verbesserung der Entwicklung nachhaltiger Infrastrukturen einzusetzen.



Das Solar-Pilotprojekt umfasst die Installation von PV-Anlagen (PV-Projekte) für ein Portfolio von Immobilien in Hongkong, wobei die wirtschaftlichen, Eigentums- oder damit verbundenen CO2-Reduktionsbeteiligungen an den PV-Projekten durch Token auf der Ethereum-Blockchain repräsentiert werden. Link REIT verfügt über ein Portfolio von Einzelhandelseinrichtungen, Parkhäusern und Büros in Hongkong, Peking, Shanghai, Guangzhou und Shenzhen, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell umsetzen, und hat sich zum Ziel gesetzt, bei der Entwicklung, Finanzierung und Umsetzung nachhaltiger Lösungen an der Spitze der Innovation zu stehen.



Allinfra ist Entwickler von Blockchain-basierten Lösungen für die Tokenisierung von nicht börsennotierten Infrastruktur- und Umweltaktivitäten und exklusiver Technologiepartner für das Pilotprojekt von Link REIT, das alle Technologien und Ressourcen im Zusammenhang mit der Tokenisierung von PV-Anlagen auf ausgewählten Dächern des Link REIT-Portfolios bereitstellt.



Allinfra ist die Kulmination jahrelanger Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte, erneuerbare Energien, Infrastruktur und Technologie und wird von einem Team von erfahrenen Branchenexperten geleitet.



"Mit ihrem Engagement für Innovation und dem Überschreiten von Grenzen hat Link REIT durch diese Zusammenarbeit erneut seine Bereitschaft unter Beweis gestellt, durch die Implementierung neuer Lösungen und Technologien mutig an vorderster Front zu stehen und die Ersten auf dem Markt zu sein. Wir sind der Meinung, dass dies ein bedeutender Moment für Allinfra und die breitere Einführung der Tokenisierung von Assets und der Anwendung der Blockchain-Technologie ist", so Dave Sandor, Mitbegründer und CEO von Allinfra.



"Link REIT verfügt über ein umfangreiches und ehrgeiziges ESG-Programm. Wir untersuchen das Potenzial der Blockchain-Technologie, um innovative und robuste ESG-Lösungen in Bereichen wie CO2-Reduktion und Datenmanagement zu entwickeln.Mit ihrem ausgefeilten anlagespezifischen Wissen, ihrer langjährigen Erfahrung an den Kapitalmärkten und ihrer Partnerschaft mit ConsenSys hat sich Allinfra für uns im Markt ausgezeichnet", so Calvin Lee Kwan, General Manager, Corporate Development & Strategy bei Link REIT.



GPS McQuhae LLP berät bei dem Projekt.



Informationen zu Link REIT:



Der Link Real Estate Investment Trust ist der erste an der Hong Kong Stock Exchange gelistete REIT und gehört zum Hang Seng Index. Wir sind der größte REIT und der einzige intern verwaltete REIT in Asien. Auch gemessen an der Marktkapitalisierung sind wir einer der weltweit größten handelsorientierten REITs. Mit einem diversifizierten Portfolio, das aus Einzelhandelsgeschäften, Parkhäusern und Büros in Hongkong, Peking, Shanghai, Shenzhen und Guangzhou besteht, wollen wir nachhaltiges Wachstum erzielen und langfristig Wert für unsere Anteilseigner schaffen.



Informationen zu Allinfra:



Allinfra revolutioniert die Infrastrukturfinanzierung. Basierend auf Ethereum bietet unsere Technologie Zugang, Auswahl und Liquidität zu nicht börsennotierten Infrastruktur- und Umweltassets; sie verändert die Art und Weise, wie Einzelpersonen und Institutionen diese Vermögenswerte besitzen und handeln, und bietet den Eigentümern eine alternative Finanzierungsquelle. Unser Background stammt aus den Kapitalmärkten, erneuerbaren Energien, Infrastruktur und Technologie und darauf baut unser Ansatz auf. Wir haben die Ineffizienz und Exklusivität bei der Finanzierung, dem direkten Eigentum und dem Handel dieser Vermögenswerte beobachtet und daraufhin eine Lösung entwickelt, die allen die wirtschaftlichen und finanziellen Vorteile dieser Vermögenswerte bietet.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website allinfra.com (https://allinfra.com/).



