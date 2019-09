NEW YORK (dpa-AFX) - Inmitten von Kriegsdrohungen zwischen dem Iran und den USA hat sich der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian mit seinem iranischen Kollegen Mohammed Dschawad Sarif getroffen. Vor dem Beginn der UN-Generaldebatte am Dienstag sprachen beide in New York miteinander, wie ein Sprecher der iranischen UN-Mission zusammen mit einem Foto der beiden Politiker auf Twitter mitteilte. Nähere Einzelheiten wurden nicht bekannt. Angesichts der Spannungen mit den USA und der Angriffe in der Golfregion der vergangenen Monate will Frankreich in der Iran-Krise vermitteln. Zuletzt hatten die USA zusätzliche Truppen in den Nahen Osten verlegt. Sarif hatte dem TV-Sender CBS gesagt, ein Krieg könne unvermeidbar sein./scb/DP/zb

