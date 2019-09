Die Lage um den in Schieflage geratenen zweitgrößten Touristik-Konzern der Welt hat sich am Wochenende dramatisch verschärft. Thomas Cook hat in der Nacht zum Montag Insolvenz angemeldet. Der Flugbetrieb wurde in Großbritannien mit sofortiger Wirkung eingestellt, teilte die britische Luftfahrtbehörde CAA mit. Konzernchef Peter Fankhauser bedauerte das Scheitern der Gespräche und sprach in der Erklärung von einem "tief traurigen Tag" für den Konzern. Condor-Flüge sollen weiterhin durchgeführt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...