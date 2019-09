Der einzige deutsche Baukonzern der mittleren Größe nach Hochtief als Nr. 1 wurde ebenfalls in den Keller gefahren. Der Sohn aus der Familie hat es nicht geschafft, nun muss es ein Drittmanager probieren. Bauer scheiterte als Spezialist für Tiefbau unverständlicherweise mitten im deutschen Bau-Boom infolge einiger fragwürdiger Auslandsprojekte aus der Vergangenheit. Das wird ein Comeback. Aber: Bau ist ein langfristiges Geschäft mit langen Laufzeiten der Projekte und deshalb sehr schwer einzuordnen. Aber 50 bis 60 % Kursavancen in ca. 18 Monaten sind eine sehr brauchbare Möglichkeit. Die aktuelle Basis ist eine Kaufbasis.



