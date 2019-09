IRW-PRESS: Aurania Resources: Aurania schliesst überzeichnete Privatplatzierung mit 4,46 Mio. $ ab

Toronto, Ontario, 20. September 2019 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.youtube.com/watch?v=QAYv2kyzfkY=10s) freut sich bekannt zu geben, dass es eine überzeichnete, nicht vermittelte Privatplatzierung für einen Gesamtbruttoerlös von C$ 4.460.062 abgeschlossen hat.

Im Anschluss an die Pressemitteilungen der Gesellschaft vom 18. Juli, 23. August und 27. August 2019 gibt Aurania bekannt, dass es die zweite und letzte Tranche (die "zweite Tranche") seines nicht vermittelten Angebots von Anteilen der Gesellschaft ("Anteile") zu einem Preis von C$2,70 pro Anteil abgeschlossen hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens ("Stammaktie") und einem halben Stammaktien-Kaufoptionsschein ("Optionsschein"). Jeder gesamte Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktien zu einem Ausübungspreis von C$4,00 für einen Zeitraum von 18 Monaten nach Abschluss des Angebots.

Die Gesellschaft hat in der ersten Tranche des Angebots (die "Erste Tranche") am 27. August 2019 insgesamt 1.030.862 Stück für einen Bruttoerlös von C$ 2.783.327 ausgegeben und weitere 621.013 Stück wurden in der zweiten Tranche für einen Bruttoerlös von C$ 1.676.735 ausgegeben. Zusammen bilden die erste Tranche und die zweite Tranche ein Angebot von 1.651.875 Einheiten.

Dr. Keith Barron, Chairman und CEO von Aurania, kommentierte: "Wir sind sehr erfreut über die positive Resonanz von bestehenden und neuen Aktionären, die an dieser Privatplatzierung teilnehmen. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten durch unsere gezielten Explorationsprogramme in Ecuador Mehrwert zu schaffen.

Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Einheiten wird vom Unternehmen verwendet, um die Exploration im Projekt Lost Cities - Cutucu im Südosten Ecuadors und seiner Umgebung voranzutreiben, einschließlich der Analyse großer Datensätze, der ersten Bohrungen von Goldzielen, der Weiterentwicklung von Kupferzielen und für allgemeine Betriebskapitalzwecke.

Im Zusammenhang mit der zweiten Tranche zahlte die Gesellschaft an bestimmte berechtigte Finder eine Barprovision in Höhe von 27.756,27 C$ und gab 10.280 Vergütungsoptionen ("Compensation Warrants") aus. Jeder Optionsschein ist 24 Monate nach Abschluss des Angebots in eine Stammaktie zu einem Preis von 4,00 C$ pro Stammaktie ausübbar.

Transaktion mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Im Zusammenhang mit der zweiten Tranche erwarb Dr. Keith Barron, Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft, 239.520 Einheiten über eine Gesellschaft, über die er die Leitung und Kontrolle hat. Die Beteiligung von Dr. Barron an der zweiten Tranche stellt eine "Transaktion mit nahe stehenden Unternehmen und Personen" im Sinne des Multilateralen Instruments 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären in speziellen Transaktionen ("MI 61-101") dar. Die Gesellschaft stützt sich auf die Befreiung von den formalen Bewertungsanforderungen der MI 61-101, die auf der Grundlage der Wertpapiere der Gesellschaft verfügbar sind, die nicht an bestimmten Märkten notiert sind, einschließlich der Toronto Stock Exchange, der New York Stock Exchange, der American Stock Exchange, der NASDAQ oder bestimmter ausländischer Börsen. Die Gesellschaft stützt sich auch auf die Befreiung von den Genehmigungspflichten der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, da der Marktwert der erwarteten Beteiligung von Dr. Barron an der zweiten Tranche 25% der Marktkapitalisierung der Gesellschaft nicht übersteigt.

Die Anteile und die zugrunde liegenden Wertpapiere unterliegen einer üblichen Haltedauer von vier Monaten und einem Tag. Die Anteile und die zugrunde liegenden Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an U.S. Personen (wie im U.S. Securities Act definiert) ohne Registrierung oder Befreiung von der Registrierung nach diesen Gesetzen angeboten oder verkauft werden.

Ernennung eines Market Maker

Das Unternehmen freut sich auch, die Ernennung der Independent Trading Group ("ITG") bekannt zu geben, die Market Making-Dienstleistungen in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange erbringt.

Im Rahmen des Market-Making-Dienstleistungsvertrages (der "Vertrag") handelt ITG die Wertpapiere der Gesellschaft an der TSX Venture Exchange oder einer anderen Hauptbörse, an der die Wertpapiere der Gesellschaft notiert sind, zum Zwecke der Aufrechterhaltung eines geordneten Marktes.

Als Gegenleistung für die von ITG erbrachten Dienstleistungen zahlt das Unternehmen ITG eine monatliche Barzahlung von 5.000 C$ für eine Mindestlaufzeit von drei Monaten, die danach verlängert werden kann. Aurania und ITG sind unabhängige und nicht verbundene Unternehmen. ITG wird keine Aktien oder Optionen als Gegenleistung erhalten. Das für das Market Making eingesetzte Kapital wird von der ITG bereitgestellt.

Über ITG

Independent Trading Group (ITG) ist Kanadas einzige Brokerfirma, die sich ausschließlich dem professionellen Handel widmet. Als Kanadas führendes Market Making Unternehmen erbringt die Independent Trading Group Liquiditätsdienstleistungen für Emittenten, die sich auf Ergebnisse konzentrieren und auf Integrität basieren. Independent Trading Group ist Mitglied der Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC), des Canadian Investor Protection Fund (CIPF), der Toronto Stock Exchange und der Canadian Securities Exchange.

Über Aurania

Aurania ist ein junges Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken befasst, mit Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer. Das Flaggschiff, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte sind unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/ - Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd- verfügbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Carolyn Muir

Manager - Investor Services

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com-

Dr. Richard Spencer

Präsident

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

richard.spencer@aurania.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von Aurania liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Ziele oder Vorgaben von Aurania beschreiben, einschließlich der Aussage, dass Aurania oder sein Management eine bestimmte Bedingung oder ein bestimmtes Ergebnis erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "erwartet", "schätzt", "kann", "könnte", "würde", "wird" oder "plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit inhärenten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, gibt Aurania keine Garantie dafür, dass die tatsächlichen Ergebnisse die Erwartungen des Managements erfüllen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf die Ziele, Ziele oder Zukunftspläne von Aurania, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierung, das Portfolio des Unternehmens, das Treasury, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung von Mineralressourcen, Explorations- und Erschließungspläne, den Zeitpunkt der Betriebsaufnahme und Schätzungen der Marktbedingungen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, sind unter anderem: fehlende Identifizierung von Mineralressourcen, fehlende Umwandlung geschätzter Mineralressourcen in Reserven, die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt, die vorläufige Natur der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen bei der Beschaffung oder Nicht-Erteilung erforderlicher behördlicher, behördlicher, ökologischer oder anderer Projektgenehmigungen, politische Risiken, Unfähigkeit, die Verpflichtung zur Aufnahme indigener Völker zu erfüllen, Unsicherheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft erforderlichen Finanzierung, Veränderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Wechselkursänderungen, Rohstoffpreisschwankungen, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen und den anderen Risiken der Mineralexplorations- und -entwicklungsindustrie abweichen, sowie die in den öffentlichen Dokumenten Auraniens auf SEDAR dargelegten Risiken. Obwohl Aurania der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet werden, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Aurania lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

