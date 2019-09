Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Telefonica Deutschland von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 2,30 auf 2,50 Euro angehoben. Der gegenwärtige Aktienkurs preise höhere Investitionen und eine Dividendenkappung bereits ein und begrenze damit das Abwärtspotenzial, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei es nun sehr unwahrscheinlich, dass der Mobilfunker sämtliche Großhandelserlöse mit dem Anbieter 1&1 Drillisch verliere./edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2019 / 03:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A1J5RX9

AXC0046 2019-09-23/07:33