FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.09.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

YP9 XFRA KYG9884T1013 YUZHOU PPTS CO.REGS HD-10

SGI XFRA HK0363006039 SHANGHAI IND. HLDGS

CPM XFRA HK0144000764 CHINA MERCHANTS PORT HLDG

DTW XFRA GB00B00T3528 SHEARWATER GRP PLC LS 1

XFRA CA1716401056 CICADA VENTURES LTD