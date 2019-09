Das internationale Öl- und Gasunternehmen OMV führte im April 2017 einen Turnaround des kompletten petrochemischen Bereichs der Raffinerie in Schwechat, Österreich, durch. Über einen Zeitraum von knapp sieben Wochen wurden dabei die Anlagen heruntergefahren, demontiert, gereinigt, überprüft, dabei fehlerhafte Teile ersetzt und alles wieder zusammengebaut. Und das war eine echte Herkulesaufgabe: An vier Prozessöfen, 71 Kolonnen, 508 Wärmetauschern, 698 Behältern, 4.188 Armaturen und 1.485 Sicherheitsventilen wurden Revisionsarbeiten durchgeführt und Reparaturarbeiten an circa zwölf Kilometer Rohrleitungen vorgenommen. Rund 220.0000 Schrauben wurden beim Turnaround an den Anlagen der Raffinerie Schwechat ausgetauscht.

Anspruchsvoller Service unter hohen Safety-Anforderungen

Ein Turnaround dieser Größe, der den Stillstand und das Wiederanfahren einer hochkomplexen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...