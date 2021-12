Die OMV-Raffinerie in Schwechat hat bisher einen Großteil der bei der Produktion entstehenden Abwärme ungenutzt an die Umwelt abgegeben. Ab dem kommenden Jahr soll damit über eine acht Kilometer lange Direktleitung der Flughafen-Standort mit Fernwärme versorgt werden. Durch den Ausbau des Fernwärme-Hubs Schwechat werde die OMV zusätzlich pro Jahr rund 120 GWh an Wärme liefern, sagte OMV-Chef Alfred ...

Den vollständigen Artikel lesen ...