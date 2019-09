Accentro Real Estate AG: ACCENTRO setzt Expansionsstrategie durch Ankauf in Oberbayern fort DGAP-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien Accentro Real Estate AG: ACCENTRO setzt Expansionsstrategie durch Ankauf in Oberbayern fort 23.09.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG ACCENTRO setzt Expansionsstrategie durch Ankauf in Oberbayern fort - 2019: Ankaufsvolumen von bisher 137,5 Millionen Euro - Weitere Stärkung des Neubaus - Fortsetzung der bundesweiten Expansion Berlin, 23. September 2019 - Die ACCENTRO Real Estate AG hat ein Wohnportfolio in Oberbayern für mehr als 50 Millionen Euro erworben. Insgesamt wurden im Jahr 2019 damit bisher Immobilien im Wert von 137,5 Millionen Euro angekauft. Das Portfolio zeichnet sich durch ein erhebliches Nachverdichtungspotenzial und stärkt damit auch das Neubau-Segment von ACCENTRO. Mit einem Volumen von circa 79 Millionen Euro wurden im laufenden Jahr zudem erstmals mehr Immobilien außerhalb Berlins angekauft. Es wurden Objekte in Leipzig, Rostock, Hamburg, Düsseldorf, Oberbayern und auf Usedom erworben. "Immobilien mit Nachverdichtungspotentialen sowie Grundstücke für Neubau-Projektentwicklungen im Umland Berlins rücken verstärkt in unseren Fokus", erläutert Jacopo Mingazzini, Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG. "Mit dem neuen Ankauf in Oberbayern und den hohen Investitionen im Umkreis von Berlin setzen wir unsere umfassende Strategie zur räumlichen Diversifikation und bundesweiten Expansion konsequent fort." Für einen Teil des Berlin-Portfolios wird darüber hinaus ein Strategiewechsel hin zu einer längeren Haltedauer vollzogen. Bei dem sogenannten Pracht-Portfolio wird der Fokus zunächst auf den Ankauf weiterer Geschäftsanteile gesetzt. Anschließend sollen vorhandene Wertschöpfungspotentiale gehoben werden. Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr, Rhein-Main und Leipzig. Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauft ACCENTRO Wohnungen aus dem eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder - zusammengefasst als Portfolios - an institutionelle Investoren. Im Geschäftsbereich Services & Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen für Investoren und Projektentwickler - auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint Ventures. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Karl-Philipp Jann, PB3C GmbH jann@pb3c.com Tel. 030 - 72 62 76 1612 23.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 877803 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 877803 23.09.2019 ISIN DE000A0KFKB3 AXC0054 2019-09-23/08:00