In der aktuellen Klimaschutzdiskussion, die in Deutschland fast schon sektenartige Züge annimmt und sich einer rationalen Betrachtung komplett entzieht, wird der praktischen Umsetzung der hehren Forderungen zu wenig Gewicht beigemessen. Wir wissen ja nun dank der kleinen Greta aus Schweden - wäre es kein leibhaftiger Mensch, müsste man an einen perfekten Roboter denken - dass wir ganz schnell, ganz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...