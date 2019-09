Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen Herbstanfang geschlossen.

TAGESTHEMA

Nach dem Anschlag auf die saudische Raffinerie am Persischen Golf will der Betreiber Aramco die Anlagen möglichst schnell wieder in Betrieb nehmen können. Das könne aber Monate dauern, statt die versprochenen maximal zehn Wochen, berichten saudische Offizielle und Vertreter der Ölfeldausrüster, die die Reparaturen vornehmen müssen. Aramco führe Krisengespräche mit den Ersatzteilelieferanten und den Dienstleistern und sei auch bereit, für eine schnelle Reparatur mehr zu bezahlen. Zulieferer wie Baker Hughes würden mit Anrufen, Faxen und Mails überschüttet, um die Reparaturen in Gang zu bekommen. Ein saudischer Offizieller sprach davon, die Reparatur der Ölanlage könne hunderte Millionen US-Dollar kosten. Aramco hatte bislang immer betont, schnell die Welt wieder mit Öl beliefern zu können. CEO Amin Nasser hatte erst am Samstag beteuert, bis Ende des Monats wieder auf Vorkrisenniveau zu kommen. Ende November solle die Maximalkapazität wieder verfügbar sein. Einige Offizielle und die Zulieferer warnen aber, dass es bis zu einem Jahr dauern könne, einige maßgeschneiderte Teile zu bauen, zu verschiffen und zu installieren. Der Angriff auf die Raffinerie vor einer Woche hatte einen Ausfall von 5,7 Millionen Barrel Rohöl täglich verursacht, der größte einzelne Ausfall, den der Ölmarkt je erlebt hat. Das Öl entspricht der Hälfte der saudischen Förderung und 6 Prozent des Weltmarktes.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Im Laufe des Tages:

- HK/Budweiser Brewing Co APAC Ltd, Bekanntgabe

Ausgabepreis (Preisspanne 27 bis 30 HK-Dollar/Aktie)

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 50,7 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 50,3

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 3.000,40 +0,36% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 26.214,46 -0,84% Kospi 2.092,21 +0,03% Shanghai-Composite 2.964,08 -1,41% S&P/ASX 200 6.756,90 +0,39%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Skepsis bezüglich des US-chinesischen Handelsstreits gewinnt am Montag wieder die Oberhand an den ostasiatischen Börsen. Insbesondere in Schanghai und in Hongkong geben die Aktienkurse nach. In Japan wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt. In Indien ziehen die Kurse nach dem 5-prozentigen Kursfeuerwerk am Freitag in Reaktion auf die Ankündigung von Steuersenkungen weiter deutlich an. Nachdem in der Vorwoche erstmals seit zwei Monaten vorbereitende Gespräche für ein Treffen auf höherer Ebene im Oktober geführt wurde, warnte der Berater des Weißen Hauses, Michael Pillsbury, in einem Interview mit der South China Morning Post vor weiter steigenden US-Strafzöllen auf 50 oder gar 100 Prozent, sollten beide Seiten keine Einigung erzielen. Am Aktienmarkt in Hongkong fällt der Kurs von Fosun International um 1 Prozent, für Fosun Tourism geht es um knapp 4 Prozent abwärts. Das chinesische Firmenkonglomerat, das schon länger an Thomas Cook beteiligt ist, hatte im vergangenen Monat eingewilligt, 450 Millionen Pfund in das britische Reiseunternehmen Thomas Cook zu stecken und im Gegenzug einen Anteil von 75 Prozent an dem Reiseanbieter und von 25 Prozent an der Flugsparte zu erhalten. Nun hat Thomas Cook Insolvenz angemeldet.

US-NACHBÖRSE

Fitbit legten einem rund 12-prozentigen Kurssprung zuvor um weitere 2 Prozent zu. Der Experte für Fitnessmessgeräte hat laut informierten Personen Qatalyst Partners damit beauftragt, sich nach einem potenziellen Käufer umzusehen. Unmittelbar bevorstehen soll ein möglicher Deal aber noch nicht. Der Chemiekonzern Chemours teilte mit, sich aus dem Geschäft mit Methylamin und Methylamid zurückzuziehen. Die Aktie legte nachbörslich um 0,6 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.935,07 -0,59 -159,72 15,47 S&P-500 2.992,06 -0,49 -14,73 19,36 Nasdaq-Comp. 8.117,67 -0,80 -65,21 22,34 Nasdaq-100 7.823,55 -0,99 -78,24 23,60 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 2,72 Mrd 0,81 Mrd Gewinner 1.506 1.521 Verlierer 1.410 1.413 unverändert 118 104

Leichter - Berichte, wonach eine chinesische Handelsdelegation früher als erwartet die Heimreise antrat, belasteten die Stimmung. Zu Beginn hatten noch Hoffnungen auf eine Annäherung im Handelsstreit das Sentiment gestützt. Während des Handelsverlauf äußerte sich US-Präsident Trump jedoch dahingehend, dass er vor der US-Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr nicht unbedingt ein Handelsabkommen unterzeichnen müsse und er eine umfassende Vereinbarung mit Peking bevorzuge. Zum anderen sorgte der vierfache Verfall an den Termin- und Optionsmärkten für Bewegung. Gute Zahlen für das zweite Quartal des Büroeinrichters Steelcase trieben die Aktie um 9,9 Prozent an. Netflix verloren 5,5 Prozent. Medienberichten zufolge will der Streaming-Konzern seine Ausgaben in Großbritannien kräftig erhöhen, um dem zunehmenden Wettbewerbsdruck zu begegnen. Die Xilinx-Aktie sackte um 6,8 Prozent ab, nachdem der Finanzvorstand des Unternehmens zurückgetreten war.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,67 -6,9 1,74 46,6 5 Jahre 1,60 -5,9 1,66 -32,4 7 Jahre 1,67 -6,4 1,73 -57,9 10 Jahre 1,72 -6,3 1,78 -72,3 30 Jahre 2,16 -7,3 2,23 -90,9

Anleihen waren im anhaltend unsicheren geopolitischen Umfeld stark gefragt. Die Zehnjahresrendite sank um 6,3 Basispunkte auf 1,72 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:26 % YTD EUR/USD 1,1021 +0,0% 1,1017 1,1064 -3,9% EUR/JPY 118,69 +0,0% 118,68 119,26 -5,6% EUR/GBP 0,8841 +0,1% 0,8836 0,8810 -1,8% GBP/USD 1,2465 -0,0% 1,2469 1,2559 -2,2% USD/JPY 107,70 -0,0% 107,73 107,79 -1,8% USD/KRW 1194,13 -0,0% 1194,13 1189,30 +7,2% USD/CNY 7,1143 +0,3% 7,0916 7,0875 +3,4% USD/CNH 7,1128 +0,1% 7,1044 7,0861 +3,5% USD/HKD 7,8382 -0,0% 7,8392 7,8328 +0,1% AUD/USD 0,6775 +0,1% 0,6769 0,6804 -3,8% NZD/USD 0,6270 +0,1% 0,6266 0,6294 -6,6% Bitcoin BTC/USD 9.946,25 -1,0% 10.045,25 10.171,75 +167,4%

Der Euro näherte sich wieder von oben der Marke von 1,10 Dollar. Teilnehmer vermuteten, dass die tendenzielle Dollar-Stärke anhalten dürfte. Zu US-Handelsschluss ging der Euro mit 1,1019 Dollar um. Nervöse Bewegungen gab es im Pfund, das zunächst auf ein Achtwochenhoch bei 1,2583 Dollar kletterte, gestützt von Aussagen von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Er hatte sich optimistisch zu einem möglichen Brexit-Deal geäußert. Im weiteren Verlauf sackte die Devise jedoch wieder deutlich ab und lag im späten US-Handel bei 1,2467 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 0,00 58,09 0% 0,00 +20,9% Brent/ICE 65,03 64,28 +1,2% 0,75 +17,4%

Die Ölpreise legten leicht zu. Weiter dominierten Zweifel, ob die Zerstörungen der saudi-arabischen Ölanlagen tatsächlich so rasch behoben werden können wie bislang behauptet, nachdem bekannt geworden war, dass Saudi-Arabien verarbeitete Ölprodukte einführen muss. Zum US-Settlement stieg die Sorte WTI um 0,1 Prozent auf 58.09 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.516,24 1.516,75 -0,0% -0,51 +18,2% Silber (Spot) 18,31 17,99 +1,8% +0,32 +18,2% Platin (Spot) 955,81 944,75 +1,2% +11,06 +20,0% Kupfer-Future 2,59 2,59 0% 0 -2,1%

Der Goldpreis stieg um 1,1 Prozent auf 1.516 Dollar je Feinunze. Marktbeobachter verwiesen auf die anhaltenden geopolitischen Spannungen mit dem Iran. Als Reaktion auf die jüngsten Luftangriffe auf zwei saudi-arabische Ölanlagen haben die USA ihre Sanktionen gegen die iranische Zentralbank verschärft. Davon habe Gold als sicherer Hafen profitiert.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

HONGKONG

Bei neuen Protesten hat die Polizei am Sonntag Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt. Zahlreiche Demonstranten wurden festgenommen, als die zunächst friedlichen Proteste am Nachmittag in dem Einkaufszentrum New Town Plaza in der Vorstadt Sha Tin in Gewalt umschlugen.

IRAN

Im Streit um den vom Iran festgesetzten Öltanker "Stena Impero" rechnet der schwedische Eigner damit, dass Teheran das Schiff in Kürze freigibt.

KONJUNKTUR SINGAPUR

Die Verbraucherpreise in Singapur sind im August zum Vorjahr um 0,5 Prozent gestiegen. Die Prognose lautete auf einen Anstieg von 4,0 Prozent.

USA - SAUDI-ARABIEN

