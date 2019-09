Die Ballard-Power-Aktie konsolidiert unverändert auf einem hohen Niveau. Von Unternehmensseite gibt es weiterhin keinen positiven Newsflow, der den Anstieg der letzten Wochen fundamental begründet. Doch in den kommenden Wochen könnte sich das schlagartig ändern, denn die Kanadier präsentieren sich auf vielen spannenden Events.Der Brennstoffzellen-Pionier wird heute in Salt Lake City vertreten sein, am Donnerstag im chinesischen Rugao und bei der Zero Emission Bus Conference 2019 in San Francisco.

