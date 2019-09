Die iranischen Revolutionsgarden drohten zuletzt im Falle eines Angriffs mit einem "Krieg ohne Grenzen". Die Öl-Sorte Brent kostet 65 Dollar.

Die Ölpreise sind am Montag gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,00 US-Dollar. Das waren 72 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) erhöhte sich um 61 Cent auf 58,70 Dollar.

Am Markt bleiben die Spannungen in der ölreichen Region am Persischen ...

