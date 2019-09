Wiesbaden (ots) - Im Juli 2019 sind in Deutschland 276 Menschen bei Straßenunfällen ums Leben gekommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren das 45 Personen weniger als im Juli 2018. Die Zahl der Verletzten ist im Juli 2019 gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,2 % auf 37 700 zurückgegangen.



Von Januar bis Juli 2019 erfasste die Polizei insgesamt 1,5 Millionen Straßenverkehrsunfälle. Das waren 0,2 % mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Darunter waren 168 900 Unfälle mit Personenschaden (-4,6 %), bei denen 1 731 Menschen getötet wurden. Das waren 95 Unfalltote oder 5,2 % weniger als in den ersten sieben Monaten des Jahres 2018. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr sank um 4,8 % auf 216 700.



