Die Deutsche Bank hat die Aktie der Metro AG von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 16 auf 13 Euro gesenkt. Nach der gescheiterten Übernahme durch EP Global sei kurzfristig mit keinem weiteren Kaufgebot für den Handelskonzern zu rechnen, schrieb Analyst Maxime Mallet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Deshalb und auch wegen erwartet schwacher Absatztrends im russischen Markt dürfte sich die Aktie in den kommenden Quartalen unterdurchschnittlich entwickeln./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2019 / 18:33 / GMT

ISIN DE000BFB0019

