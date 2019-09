FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kleinen Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montag während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel. Der Dezember-Kontrakt notiert gegen 8.05 Uhr um 17 Punkte höher bei 12.417. In den Handel gegangen war er mit 12.429,5. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.440 und das Tagestief bei 12.412,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher gut 2.400 Kontrakte.

Damit bleibt die Trading-Range zwischen 12.303 und 12.496 Punkten intakt. Ein Ausbruch könnte eine Trendbewegung in die Ausbruchsrichtung einleiten, auf der Oberseite an die Widerstandszone zwischen 12.535 und 12.600 Punkten. Im Blick stehen zunächst die Nachwehen des großen Verfalls vom Freitag.

September 23, 2019 02:18 ET (06:18 GMT)

