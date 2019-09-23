COMMERZBANK HEBT FORTUM OYJ AUF 'HOLD' (REDUCE) - ZIEL 23,00 (17,50) EUR HSBC HEBT ZIEL FÜR IAG AUF 490 (460) PENCE - 'HOLD'MORGAN STANLEY HEBT SANOFI AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 90 (79) EUR BERNSTEIN RÄT ZUR UMSCHICHTUNG VON LINDE IN AIR LIQUIDECOMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR ENCAVIS AUF 8,50 (8,40) EUR - 'HOLD'COMMERZBANK HEBT RWE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 32,00 (25,50) EURCOMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR UNIPER AUF 27,00 (19,40) EUR - 'REDUCE'CS HEBT TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 'NEUTRAL' (UNDERP.) - ZIEL 2,50 (2,30) EURDEUTSCHE BANK SENKT METRO AG AUF 'SELL' (HOLD)HSBC SENKT ZIEL FÜR HOLIDAYCHECK AUF 2,40 (2,80) EUR - 'HOLD'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 63 (70) EUR - 'NEUTRAL' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 ...Den vollständigen Artikel lesen ...