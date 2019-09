Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Großteil der weltweiten Warenströme findet auf dem Seeweg statt, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die über die Meere transportierte und in den deutschen Seehäfen verladene Frachtmenge war im Jahr 2018 rund 58 Mal so groß wie die Luftfrachtmenge an den Flughäfen. ...

