Zürich (awp) - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein hauchdünnes Minus zur Eröffnung ab. Von den Börsen in Übersee kommen in der Tendenz eher schwächere Vorgaben. So hatte die Wall Street am Freitag im Minus geschlossen und auch in Asien fallen wichtige Märkte wie China zum Wochenstart zurück. Auslöser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...