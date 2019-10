ZÜRICH (Dow Jones)--Knapp behauptet ist der schweizerische Aktienmarkt am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Gedämpft wurde die Stimmung von neuen Zweifeln an einer Beilegung des US-chinesischen Handelskonflikts und der unklaren Nachrichtenlage um den Brexit.

Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 10.032 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 46,7 (zuvor: 45,91) Millionen Aktien.

Im Handelsstreit verstärkt sich die Sorge, dass die Unterstützung eines Gesetzes zum Schutz von Demokratie und Menschenrechten in Hongkong durch das US-Repräsentantenhaus eine Einigung erschweren könnte, zumal Peking von einer Einmischung in innere Angelegenheiten sprach und "starke" Gegenmaßnahmen ankündigte. Die Verhandlungen zum Ausscheiden Großbritanniens aus der EU scheinen sich zwar auf der Zielgeraden zu befinden, allerdings gab es hier widersprüchliche Meldungen.

Am Nachmittag kamen negative Vorgaben aus den USA, wo die Wall Street im Minus eröffnete, nachdem Daten zum US-Einzelhandelsumsatz enttäuscht hatten.

Roche profitierten nicht nachhaltig von den überzeugenden Umsatzdaten, die der Pharmakonzern am Morgen vorgelegt hatte. Auch der optimistische Ausblick des Unternehmens und lobende Worte von Analysten halfen nicht. Nach einem Start deutlich im Plus bröckelten die Kursgewinne rasch. Die Aktie ging 1,6 Prozent niedriger aus dem Handel. Anleger hätten die Zahlen zum Anlass genommen, Kasse zu machen, hieß es dazu aus dem Handel. In den Wochen vor der Veröffentlichung der Zahlen war der Kurs der Roche-Aktie deutlich gestiegen.

Nestle zeigten sich gut behauptet. Der Lebensmittelkonzern wird am Donnerstag den Umsatz der ersten neun Monate des laufenden Jahres veröffentlichen.

