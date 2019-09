In seinen Memoiren That Will Never Work ledert Marc Randolph, Mitgründer von Netflix, los: "Wir trafen im Sommer 1998 Amazon-Gründer Jeff Bezos - und in seinem Büro sah es aus wie im Schweinestall." Bezos habe damals Netflix kaufen wollen - für einen Spottpreis. Hätte die Fusion geklappt, wäre Amazon-Netflix über eine Billion wert.Randolph erinnert sich noch gut an das Treffen: Es sei damals im Amazon-Komplex so eng gewesen, dass die Leute gequetscht worden seien. "Die Schreibtischplatten waren ...

