VW wird eine eigene Batterieproduktion mit Northvolt hochziehen. Am Montag wird der Autobauer neue Infos über seine zukünftige Strategie in Sachen Elektromobilität bekannt geben. Die Aktie kann neue Impulse gut gebrauchen.Der VW -Konzern startet am Montag in Salzgitter eine Pilotfertigung für eigene Batteriezellen. Außerdem wird dort ein Forschungszentrum eröffnet. Der Konzern will über die weitere Strategie in der Elektromobilität informieren. Zu der Veranstaltung an dem Standort, wo Volkswagen ...

