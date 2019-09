Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Grundstimmung an den Märkten ist weiter positiv. Der DAX hielt sich in der vergangenen Woche über der Marke von 12.400 Punkten. Der Handelsstart heute könnte allerdings holprig werden. Gerade aus den USA sind die Vorgaben schwach. Bei den Einzelwerten geht es heute um Walmart, Philip Morris, Novo Nordisk, Thomas Cook, Prosus, die Deutsche Bank und Vonovia. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.