Die va-Q-tec AG (ISIN DE0006636681), Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und TempChain-Logistik erhält von kohlpharma einen Großauftrag für eine Flotte von mehreren Tausend thermischen Transportsystemen. kohlpharma ist einer der größten Arzneimittelimporteure für patentgeschützte und verschreibungspflichtige Medikamente in Europa sowie der langjährige Marktführer in Deutschland. Als Parallelhändler importiert kohlpharma preisgünstige Arzneimittel aus EU-Ländern und vertreibt diese an den pharmazeutischen Großhandel sowie an Apotheken in Deutschland. ...

