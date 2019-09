Am Verfallstag aller vier Derivatetypen konnte der Eurostoxx 50 nach eher lethargischen Beginn in den späten Handelsstunden anziehen und den Tag mit einem Aufschlag von 0,5% beenden. Noch etwas besser lief es für die französische Börse mit einem Plus von 0,6%, in Deutschland schloss der Markt nur unwesentlich stärker mit einem Zuwachs von 0,1%, die Börse in Großbritannien blieb hingegen deutlich zurück und endete mit einer 0,3% schwächeren Notierung. Anfang dieser Woche will das oberste britische Gericht eine Entscheidung zu der von Premierminister Boris Johnson auferlegten Zwangspause des Parlaments treffen.In der Branchenübersicht hatten die Öl- und Gaskonzerne die Nase vorn, angesichts der am Vortag steigenden Ölpreise gab ...

