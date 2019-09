Bern (ots) - Gestern Sonntag veröffentlichte das Center for Leadership and Values in Society der Universität St. Gallen zum vierten Mal den GemeinwohlAtlas für die Schweiz. Die Schweizer Reisekasse Reka rangiert mit dem 9. Platz nach 2014, 2015 und 2017 zum vierten Mal unter den ersten 10. Vor Reka platziert sind vor allem Hilfswerke, Stiftungen und staatliche Institutionen. Somit ist Reka eines der am besten bewerteten Unternehmen.



Roger Seifritz, Direktor von Reka, freut sich über die Anerkennung der Bevölkerung: «Reka schafft Werte für Menschen. Mit Reka-Geld und Reka-Ferien schaffen wir die Möglichkeit, Freizeit und Ferien nicht nur günstiger, sondern auch bewusster und sinnvoller zu gestalten. So verbinden wir Land, Leute und Tourismus auf natürliche und vernünftige Weise.»



Public Value im Fokus



Das Center for Leadership and Values in Society untersucht den Public Value von Unternehmen, öffentlichen Verwaltungen und Nichtregierungs-Organisationen. Im Fokus steht hierbei der Beitrag zum Gemeinwohl, den eine Organisation in ihrem Kerngeschäft leistet. Der GemeinwohlAtlas setzt sich aus vier Gemeinwohl-Dimensionen zusammen, welche die vier menschlichen Grundbedürfnisse Aufgabenerfüllung, Zusammenhalt, Lebensqualität und Moral abbilden. Die Befragten bewerten die Organisationen aufgrund folgender Kriterien: Leistet die Organisation im Kerngeschäft gute Arbeit? Trägt die Organisation zum Zusammenhalt bei? Trägt die Organisation zur Lebensqualität bei? Und verhält sich die Organisation anständig?



