Der Immobilienkonzern Vonovia will sein Geschäft in Schweden mit einem Milliardenzukauf ausbauen.Vonovia werde 69,30 Prozent der Stimmrechte der Hembla AB für 215 Schwedische Kronen (20,08 Euro) je Aktie vom Finanzinvestor Blackstone erwerben, teilte der DAX-Konzern am Montag in Bochum mit. Der Gesamtkaufpreis für den Stockholmer Wohnimmobilienkonzern mit seinen 21 411 Wohnungen liege damit bei 12,2 Milliarden Kronen (rund 1,14 Milliarden Euro). Vonovia-Aktien gaben nach Börsenstart um ...

