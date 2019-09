FRANKFURT (Dow Jones)--Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) empfiehlt eine erweiterte Zulassung von Interferon beta, das auch in Form von Rebif von Merck angeboten wird. Demnach können Frauen mit schubförmiger Multipler Sklerose (RMS) während der Schwangerschaft, wenn dies klinisch angezeigt ist, und uneingeschränkt in der Stillzeit die Behandlung mit Rebif beginnen oder fortsetzen, wie der Pharmakonzern Merck mitteilte. Mit der positiven Bewertung des CHMP entfällt die bisherige Kontraindikation gegen den Behandlungsbeginn während der Schwangerschaft. Rebif ist seit 1998 in Europa zugelassen.

September 23, 2019 03:13 ET (07:13 GMT)

