Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Deutz nach der Gewinnwarnung vom Freitagabend von 9,50 auf 9 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die gesenkte Zielspanne für die operative Profitabilität stehe in Zusammenhang mit der Insolvenz eines wichtigen Zulieferers, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht darin eine "sicherlich negative Überraschung", die aber seinen Investmentansatz nicht tangiere. Dieser sei am längerfristigen Wachstum orientiert./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2019 / 08:28 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2019 / 08:28 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-09-23/09:43

ISIN: DE0006305006