von Petra Maier, Euro am SonntagAnbieter, die deutsche 5G-Lizenzen ersteigert haben, mussten nicht nur tief in die Tasche greifen, sie sind auch viele Verpflichtungen eingegangen. Bis Ende 2022 sollen 98 Prozent der deutschen Haushalte mit 100 Megabit pro Sekunde versorgt werden. In den hiesigen Mobilfunknetzen wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...