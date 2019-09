Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde auf "Underperform" belassen. Die Industriegasekonzerne dürften auch weiterhin ein stabiles Gewinnwachstum aufweisen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dies sollte der wichtigste Kurstreiber für den Sektor bleiben. Innerhalb des Segments empfiehlt der Experte aber eine Umschichtung von den risikobehafteten Linde-Papieren in die unterbewerteten Air-Liquide-Aktien./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2019 / 02:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-09-23/09:56

ISIN: IE00BZ12WP82