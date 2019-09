Die Investmentbank Oddo BHF hat ArcelorMittal nachdem US-Stahlkonzerne "die Alarmglocken geläutet" hätten von "Buy" auf "Reduce" abgestuft. Das Kursziel senkte Analyst Alain William in einer am Montag vorliegenden Studie von 18 auf 12 Euro. Das Jahresende und auch der Start in 2020 würden schwieriger als gedacht. William senkte seine Schätzungen entsprechend./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2019 / 16:27 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2019 / 07:28 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-09-23/09:58

ISIN: LU1598757687