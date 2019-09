Edelmetalle starten durch. Geht die Rallye nun weiter?

Dauerbrenner Strazölle belastet die Aktienmärkte



Bullen und Bären liefern sich nun schon seit Monaten einen stetigen Schlagabtausch rund um das Thema Strafzölle. Mal gibt es die Hoffnung, dass sich die beiden Supermächte China und USA einigen und dann eben wieder nicht. Somit wird es besonders für längerfristig orientierte Anleger recht schwer, momentan die richtige Richtung zu erwischen. Daytrader und Swingtrader haben hingegen in beide Richtungen ihren Spass. Ein Auge sollten Marktteilnehmer vor allem auf die Edelmetalle werfen. Hier gibt es zu Wochenbeginn wieder klare Kaufsignale in Platin, Palladium, Gold und Silber.



