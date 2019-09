Hannover (www.anleihencheck.de) - Die aus Fernost gemeldeten Konjunkturdaten spielten am deutschen Rentenmarkt keine Rolle, so die Analysten der Nord LB.Darüber hinaus seien markt-bewegende Daten ausgeblieben. In diesem Umfeld hätten deutsche Bundesanleihen leicht im Kurs zugelegt. Eine gedämpfte Risikobereitschaft der Anleger habe bei den US-Anleihen für anziehende Kurse gesorgt. Richtungweisende zehnjährige Papiere seien z.B. um 14/32 Punkte auf 99 Punkte geklettert. ...

