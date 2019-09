Die britische Regierung will nach der Pleite des Reisekonzerns Thomas Cook einem BBC-Bericht zufolge noch am Montag mindestens 14 000 Urlauber in ihre Heimat zurückbringen. Ursprünglich sollten etwa 16 000 Touristen, die bei dem Konzern gebucht hatten, zu Wochenbeginn nach Großbritannien zurückkehren. Die Regierung habe für die Rückholaktion 45 Maschinen gechartert, die am Montag auf 64 Strecken fliegen sollen, wie die BBC weiter berichtete. Das Verkehrsministerium in London wollte diese Zahlen auf Anfrage zunächst weder bestätigen noch dementieren.

Der britische Konzern hat kein Geld mehr und den Betrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt. Allein aus Großbritannien sind etwa 150 000 Urlauber im Ausland betroffen. Die größte britische Rückholaktion in Friedenszeiten hat den Namen "Aktion Matterhorn"./si/DP/men

